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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫВЕСОК от 3х дней
НАШИ ВЫВЕСКИ ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ
Полиграфия
Вывески из Гибкого неона
Объёмные буквы
Монтажные работы
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
интерьерная и широкоформатная печать, распил материала, объемные буквы по разным технологиям, баннеры, таблички, ростовые фигуры.
- Разработка дизайна или общей концепции конечного полиграфического изделия.
- Изготовление электронного макета изделия
- Корректорская вычитка/правка текстового содержания макета.
- Изготовление цветопробы (цветного образца конечного изделия).
- Фрезеровка и лазерная ЧПУ резка материалов.
- Декорации для вашего мероприятия
- Временный декор стен
- Фотозоны
- Ростовые фигуры
- Стенды
- Подиумы
- Press wall
- Вывески разных форм и размеров
- Буквы с фронтальным свечением
- Буквы с контражурным свечением
- Буквы по технологии «ЖИДКИЙ АКРИЛ»
- Буквы из нержавейки
- Буквы из тонкого пластика
- Панель кронштейн- это универсальная вывеска которую заметят из-за угла
- cветовая / не световая
- односторонняя / двусторонняя
- Это объемный короб
- Со сменным или постоянным изображением
- Световой / не световой
- Любой формы
- Монтаж в подарок
- Выезд бригады на замер
- Монтаж вашей рекламы
- Демонтаж старых конструкций
- Подготовка основы для новых конструкций
- Ремонт
- Верстка макета
- визитки, листовки, вывески, плакаты.
- Фотопривязка к зданию
Контакты
Москва и Область
Мы работаем с проектами любого масштаба.
Сделаем даже лучше, чем вы хотели.
Следим за качеством выходящей продукции.
Закажите вывеску на выгодных условиях!
Сделаем даже лучше, чем вы хотели.
Следим за качеством выходящей продукции.
Закажите вывеску на выгодных условиях!
Жердев Артём
Главный специалист
по рекламе
НАШИ РАБОТЫ